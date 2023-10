Flüge von Hamburg nach Hannover und Bremen umgeleitet

Hannover/Bremen (dpa) –

Wegen der Sperrung des Flughafens Hamburg nach einer Anschlagsdrohung sind mehrere Maschinen nach Hannover und Bremen umgeleitet worden. Fünf Flugzeuge seien stattdessen in der niedersächsischen Landeshauptstadt gelandet, sagte eine Airport-Sprecherin in Hannover am Montag auf Anfrage der dpa. Das erste war bereits kurz nach der Sperrung des Hamburger Flughafens umgeleitet worden. Auch am Flughafen Bremen seien zwei Maschinen außerplanmäßig gelandet, sagte eine Sprecherin in Bremen.

Bei den fünf Flügen in Hannover handelte es sich den Angaben zufolge unter anderem um eine Maschine der portugiesischen Airline TAP aus Lissabon sowie zwei Ferienflieger aus Spanien und der Türkei. Während die Passagiere aus Lissabon ihre Flugreise in Hannover beenden mussten, hoben die beiden Ferienflieger samt Passagieren später wieder in Richtung Hamburg ab, nachdem der Flughafen dort freigegeben worden war. Nach Bremen wurden nach Angaben des dortigen Flughafens zwei Maschinen aus Ibiza und Palma de Mallorca umgeleitet.

Der Flughafen Hamburg hatte nach einer Anschlagsdrohung gegen eine iranische Maschine den Betrieb gegen 12.40 Uhr komplett eingestellt. Es gab über rund eineinhalb Stunden weder Starts noch Landungen.