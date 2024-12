Fünf Fahrzeuge in Bremen abgebrannt – sechsstelliger Schaden

Bremen (dpa/lni) –

Bei Bränden dreier Autos, eines Transporters und eines Wohnmobils in Bremen ist laut Polizei ein Gesamtschaden von etwa 180.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei den Feuern am Mittwochabend, die sich innerhalb kurzer Zeit an drei verschiedenen Orten im Stadtteil Neustadt ereigneten, niemand, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Feuerwehrleute löschten die brennenden Fahrzeuge, die durch die Flammen erheblich beschädigt wurden. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und sucht nach Tatverdächtigen.