Fünf Container in Jade gefallen

Wilhelmshaven (dpa/lni) –

Auf dem Containerterminal in Wilhelmshaven sind fünf Container in die Jade gefallen. Beim Entladen der Container am späten Samstagnachmittag hingen zwei Container noch zusammen, wie die Wasserschutzinspektion mitteilte. Demnach verhakten sich die Container und stießen Weitere um. Insgesamt fünf Container fielen dabei in die Jade. Verletzt wurde niemand. Auch das Schiff sei nicht beschädigt worden.

Den Angaben nach konnten zwei der Container geborgen werden, drei sanken in der Nähe des Piers. Seeschiffe haben ein Auslaufverbot bekommen, bis die Container lokalisiert werden, so die Wasserschutzinspektion. Der Schiffsverkehr auf der Jade sei allerdings nicht beeinträchtigt.