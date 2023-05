Werder Kapitän Marco Friedl: «Vier unangenehme Spiele»

Gelsenkirchen (dpa/lni) –

Die Ernüchterung bei den Fußballprofis von Werder Bremen nach dem Rückschlag bei der Mission Klassenverbleib war riesig. So groß, dass Angreifer und Torschütze Marvin Ducksch nach dem 1:2 (1:0) bei Abstiegskandidat Schalke 04 deutliche Worte fand. «Am Ende ist es für uns ein rabenschwarzer Tag», sagte der 29-Jährige nach der Bundesliga-Partie am Samstagabend.

Ein eigener Sieg auf Schalke und eine Niederlage von Stuttgart gegen Gladbach hätten für Werder Bremen am Samstag bereits eine weitere Saison in der Bundesliga bedeutet. Doch da beide Ergebnisse nicht eintraten, kehrten die Bremer nach der von leidenschaftlichen Schalker Spielern gedrehten Partie mit viel Frust an die Weser zurück. «Die Niederlage ist sehr bitter für uns», sagte Ducksch. «Wir sind nicht durch», sagte Kapitän Marco Friedl. «Wir müssen uns schnell wieder zusammenraffen, sonst wird es eng.» Nun stünden «vier extrem unangenehme Spiele» bevor.

Durch den wichtigen Sieg bei Hertha BSC eine Woche zuvor haben die Bremer zwar weiter ein Polster von sieben Punkten auf den Relegationsplatz. Das Restprogramm mit Heimspielen gegen Bayern München am nächsten Samstag (18.30 Uhr/Sky), den 1. FC Köln und Auswärtspartien bei RB Leipzig und Union Berlin hat es aber in sich.

«Wir haben noch ein paar Spiele vor uns und wir wussten schon vorher, dass wir nicht gesichert sind. Von daher werden wir weiter arbeiten und ruhig bleiben», sagte Profifußball-Leiter Clemens Fritz. Er beklagte, am Wochenende nicht wenigstens einen Punkt mitgenommen zu haben.

Schalke verdeutlichte den in der zweiten Halbzeit überrumpelt wirkenden Bremern: Der Klassenverbleib wird nicht geschenkt. «Unter dem Strich war unsere Leistung nicht die, die wir uns vorgestellt haben», kritisierte Werder-Coach Ole Werner den vor allem im zweiten Durchgang zu passiven Auftritt seines Teams. «Natürlich sind wir enttäuscht», sagte Werner. Die Niederlage sei bitter, aber vom Spielverlauf «nicht ganz unverdient» für Schalke gewesen.

Anders als Toptorjäger Niclas Füllkrug war Sturm-Kollege Ducksch rechtzeitig fit geworden. Seit dem Ausfall des Nationalspielers müht sich der gebürtige Dortmunder ab, um die entstandene Lücke zu füllen. Mit Erfolg: Viermal traf er zuletzt in drei Partien ohne Beisein von Füllkrug. Auf Schalke reichte seine Offensivwucht allerdings nicht zum Sieg im Gegensatz zur Vorwoche, als er in Berlin drei Treffer erzielte.

Vor 61 981 Zuschauern in der ausverkauften Veltins-Arena hatte Ducksch die Grün-Weißen in der 18. Minute in Führung gebracht. In der hektischen Schlussphase drehten die eingewechselten Torschützen Sepp van den Berg (82.) und Dominick Drexler (90.+2) allerdings die Partie aber noch zugunsten des Tabellenvorletzten.

«Wir haben das Spiel verloren, weil wir nicht wach sind, weil wir die zweite Halbzeit komplett hergeschenkt haben und einen toten Gegner wieder ins Spiel gebracht haben», haderte Friedl.