Frühstück und zweimal Training: Walter startet in Kiel

Kiel (dpa) –

Mit einem gemeinsamen Frühstück mit Spielern und Funktionsteam hat der neue Cheftrainer Tim Walter seine Mission Klassenverbleib beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel begonnen. Einen Tag nach dem Aus für Marcel Rapp (46) nach mehr als viereinhalb Jahren bat Walter die Mannschaft an seinem ersten Arbeitstag auch gleich zu zwei Trainingseinheiten am Vormittag und Nachmittag.

Walters Einstandsprogramm hat es in sich: Am Samstag (13.00 Uhr/Sky) steht die Partie gegen den Tabellendritten SV Elversberg an. Eine Woche später reisen die Norddeutschen zum derzeitigen Zweiten Darmstadt 98.

Walters erste Profi-Station in Kiel

«Als mich die Anfrage erreicht hat, hier erneut als Trainer tätig zu sein, musste ich nicht lange überlegen. Ich habe Kiel viel zu verdanken, hier meine erste Chance im Profifußball bekommen», sagte er.

Für den 50-Jährigen ist das Engagement in Kiel eine Rückkehr: Schon in der Saison 2018/2019 hatte er Holstein trainiert und belegte am Ende Tabellenplatz sechs. Von Kiel ging es für ihn weiter zum VfB Stuttgart, zum Hamburger SV und zu Hull City.

«Die weitere positive Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren habe ich stets aus der Ferne verfolgt», sagte er nach seiner Rückkehr. Unter anderem waren die Kieler unter Walters Vorgänger Rapp 2024 als erster schleswig-holsteinischer Verein in die Bundesliga aufgestiegen. Etwas, was Walter in den zweieinhalb Jahren beim HSV nicht gelang.

Walters Auftrag: Klassenverbleib

Nun soll Walter die Kieler vor dem Durchmarsch zurück in die 3. Liga bewahren. Als Tabellen-14. hat Holstein nach vier Niederlagen nur einen Punkt Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz.

«Tim ist in der Lage, unserer Mannschaft für die entscheidende Phase der Saison noch einmal einen wichtigen Impuls zu geben», sagte Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe laut einer Club-Mitteilung. «Mit seiner Erfahrung, seiner Qualität und seiner Persönlichkeit wird er sowohl auf als auch neben dem Platz Akzente setzen. Gemeinsam wollen wir in den kommenden Wochen alle Kräfte bündeln, um die Saison erfolgreich abzuschließen.»