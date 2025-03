Frühlingswetter im Norden bleibt – Sonne und bis zu 18 Grad

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Sonnenbrillen raus und ab in die Sonne: Norddeutschland wird in den nächsten Tagen von frühlingshaftem Wetter verwöhnt. Es werde viel Sonnenschein und Temperaturen bis zu 17 Grad Celsius geben, sagte Markus Eifried, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD), der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Das gelte nicht nur für die nächsten Tage, sondern wahrscheinlich auch für das Wochenende.

Viel Sonne, Wärme und kein Regen

Am Mittwoch dominieren dabei vor allem im Norden Schleswig-Holsteins und im Osten Mecklenburg-Vorpommerns eher hohe Wolken. In den übrigen Teilen des Nordens gibt es dagegen blauen Himmel. «Wir werden am Mittwoch eine Sonnenscheindauer von 60 bis 90 Prozent haben.» Das zeigt sich auch auf dem Thermometer. Das klettert im nördlichsten Norden und auf 11 bis 12 Grad, an den Küsten auf etwa 10 Grad und im Binnenland können es 12 bis 13 Grad werden. «In Hamburg sind sogar 14 bis 15 Grad möglich», sagte der Meteorologe weiter.

Der Tag darauf werde sogar noch ein bisschen schöner. «Der Donnerstag wird sehr sonnenscheinreich – teilweise sogar bis zu 100 Prozent. Das würde heißen, es gibt von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang durchgängig Sonnenschein», sagte Eifried. An den Küsten werde es dabei maximal 11 Grad warm und in Richtung Süden sowie an der Elbe sind dann 16 bis 17 Grad möglich. Dabei sei auch weiterhin weit und breit kein Niederschlag in Sicht.

In Hamburg kann es bis zu 18 Grad warm werden

Für den Freitag erwartet der DWD-Experte wieder vor allem im Norden des Nordens ein paar Wolken, es bleibe aber weiter trocken. «Das wird sonst noch mal ein sehr schöner Tag mit kaum oder sogar gar keinen Wolken am Himmel.» Außerdem bleibt es frühlingshaft warm – von 11 Grad im Nordwesten bis 17 Grad im Südosten. «In der Hamburger Innenstadt können die Temperaturen auch an die 18 Grad heranreichen.»

Auch am Wochenende sehe es im Norden Deutschlands ähnlich aus: kein Niederschlag, viel Sonne und Temperaturen von 10 bis 15 Grad.

Meteorologe sieht vorerst keinen Wintereinbruch mehr

Ob diese sonnenreiche Zeit schon das Ende des Winters markiert, konnte der Meteorologe nicht sagen. Meteorologisch gesehen sei ja im März bereits Frühling. «Aber auch in Frühlingsmonaten kann es immer noch zu Kälteeinbrüchen kommen. Soweit ich in der Vorhersage gucken kann, sehe ich aber keinen Wintereinbruch. Das heißt aber nicht, dass keiner mehr auftritt.»