«Frühlingshaftes Wetter» im Norden erwartet

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Die kommende Woche bringt in Norddeutschland zunächst einen grauen Himmel und viel Regen mit sich. Im Laufe der Woche können sich Menschen dann auf frühlingshaftes Wetter einstellen, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Insgesamt seien die bevorstehenden Temperaturen für die Jahreszeit ungewöhnlich. Ausgelöst werden sie durch milde atlantische Meeresluft.

Die Woche in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern startet bedeckt. Dabei kann es auch zu vereinzelten Regenschauern kommen. Im Nordosten seien auch kurze Gewitter nicht ausgeschlossen, teilte der DWD mit. Die Temperaturen liegen dabei flächendeckend um die 9 Grad. Das Wetter bleibt auch am Dienstag voraussichtlich beständig. Das Thermometer zeigt dabei Höchsttemperaturen von 10 Grad.

Am Mittwoch wird der grau-nasse Wolkenteppich dann durch heiteres Wetter abgelöst. Obwohl der Tag noch mit trüben Aussichten startet, können sich die Menschen im Norden im Tagesverlauf auf insgesamt wenige Wolken am Himmel einstellen. In Hamburg und Schleswig-Holstein erreichen die Höchstwerte dann 15 Grad. Auch in Mecklenburg-Vorpommern steigen die Temperaturen – hier auf bis zu 13 Grad.