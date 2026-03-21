Frühlingshafter Ferienstart in Niedersachsen und Bremen

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Mit Sonne und meist zweistelligen Temperaturen starten die Menschen in Niedersachsen und Bremen in die Osterferien. Bereits am Sonntag lockert die Wolkendecke der vergangenen Tage auf und es bleibt den ganzen Tag sonnig und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es werden Höchstwerte zwischen 13 und 16 Grad auf dem Festland und bis zu 9 Grad auf den Inseln erreicht.

Zum Start der neuen Woche ist es zunächst noch etwas wolkig, im Laufe des Tages lockert es aber immer weiter auf. Bei schwachem Wind werden Temperaturen von bis zu 16 Grad erwartet. Am Dienstag wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder ab. Es bleibt aber trocken bei Höchsttemperaturen zwischen 14 Grad in Ostfriesland und 18 Grad in Hannover. Erst in der Nacht zum Mittwoch zieht es sich dann etwas zu und es kann gebietsweise regnen.