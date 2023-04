Frühlingshafter Donnerstag in Hamburg und Schleswig-Holstein

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Der Donnerstag bringt für die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein frühlingshaftes Wetter mit sich. Nachdem es morgens abseits der Küsten noch verbreitet leicht frostig ist, wird es am Vormittag und im weiteren Verlauf des Tages freundlich und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Phasenweise ziehen dichtere Wolken vorüber. Die Temperaturen steigen auf zehn Grad in Flensburg und zwölf Grad in Hamburg. Dabei weht schwacher bis mäßiger, an den Küsten vereinzelt frischer Wind aus Südost.

Die Nacht zu Freitag wird verbreitet klar, einzig an der Nordsee wird es teils wolkig. Dabei bleibt es trocken und die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte zwischen ein und fünf Grad.