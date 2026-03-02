Frühlingshafte Tage in Hamburg und Schleswig-Holstein

Hamburg und Schleswig-Holstein kann sich in dieser Woche auf Sonnenschein und milde Temperaturen freuen. (Symbolbild) Christian Charisius/dpa

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein können sich auf milde Tage mit Sonnenschein freuen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für den Norden Deutschlands höhere Temperaturen vorher.

Eine südwestliche Strömung bringe warme Luft mit sich und das sei spürbar. Im Laufe des Montags sollen die letzten, dicken Wolken verschwinden, wie ein Meteorologe des DWD mitteilt und dann bestehe «die Chance auf Sonne». Diese könne mit Höchsttemperaturen von 13 bis 14 Grad Celsius genossen werden.

Trend zieht sich die Woche durch

Auch in der restlichen Woche soll sich das Wetter ähnlich verhalten. Die Temperaturen sollen zwischen milden und sehr milden Verhältnissen schwanken. Es gebe eine einheitliche Tendenz mit ein paar Schönheitsfehlern, wie es der Meteorologe bezeichnet. Am Mittwoch könne es ausnahmsweise etwas kälter werden.

An dem Tag kommt laut dem Meteorologen kurz wieder etwas kühle Luft, weshalb die Temperaturen nur knapp über 10 Grad Celsius erreichen sollen. An dem Tag könne es in der Früh zu Nebel kommen, ansonsten bleibe es trocken. Niederschlag sei kein Thema.