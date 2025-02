Frühling statt Frost – Temperaturen bis 15 Grad möglich

Hamburg/Schwerin/Flensburg (dpa) –

Wer Winter und eiskalte Temperaturen nicht mag, sollte in den nächsten Tagen viel Zeit draußen verbringen, denn es wird vergleichsweise warm. Auch im Norden Deutschlands klettert das Thermometer auf teils zweistellige Werte, wie Meteorologin Julia Schmidt vom Deutschen Wetterdienst der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. «Der Temperaturanstieg ist allmählich in Arbeit.» Am Donnerstag selbst liegen die Höchstwerte bei 5 bis 6 Grad an der Elbe, in Mecklenburg-Vorpommern werden etwa 3 Grad erreicht.

Samstag ist Höhepunkt des Frühlingsbesuchs

Am Freitag aber dreht das Wetter die Heizung leicht hoch. «Das wird dann einen Sprung machen und wir erwarten an der dänischen Grenze bis 11 Grad und Hamburg könnte die 14 Grad erreichen.» Im Osten halte sich die Kälte am längsten.

Auch dort werden die Temperaturen dann aber am Samstag zweistellig. «In Vorpommern sind an die 10 Grad möglich.» Im Norden Schleswig-Holsteins sind bis zu 13 Grad drin und die Menschen an der Elbe dürfen sich auf bis zu 15 Grad freuen. Der Samstag gilt als Höhepunkt des frühlingshaften Intermezzos, danach wird es wieder kühler – wenn auch nur leicht.

Wärmer, aber weniger Sonne

Einen Wermutstropfen gibt es dennoch: Es bleibt nicht so wunderbar sonnig wie in den vergangenen Tagen. «Vom strahlenden Sonnenschein müssen wir uns erstmal verabschieden. Das Wetter wird eher unbeständig.» So wird es auch hin und wieder Regen und auffrischenden Wind geben. Ungewöhnlich sei dieses milde Wetter im Februar nicht. «Das kommt schon vor.»