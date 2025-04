Frühling im Norden – Sonniger Samstag, Regen am Sonntag

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Die Menschen in Norddeutschland können sich am Samstag auf einen frühlingshaften und überwiegend sonnigen Tag freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, werden in Hamburg bis zu 21 Grad erreicht. In Flensburg werden 18 Grad erwartet, während es an einigen Küstenabschnitten bei etwa 15 Grad bleibt. Auch in Mecklenburg-Vorpommern steigen die Temperaturen auf milde 16 bis 20 Grad, direkt an der Ostsee auf 13 bis 18 Grad.

Milde Nacht mit klaren Abschnitten

In der Nacht zum Sonntag bleibt es nach DWD-Angaben zunächst klar und trocken. In Hamburg sowie Schleswig-Holstein sinken die Temperaturen auf 7 bis 10 Grad, in Mecklenburg-Vorpommern kühlt es auf 9 bis 5 Grad ab. Verbreitet bleibt es frostfrei. Der Wind weht meist schwach, an der Küste teils mäßig.

Wetterumschwung am Sonntag

Laut DWD zeigt sich am Sonntag der Himmel zunächst vielerorts freundlich, doch im Tagesverlauf verdichtet sich die Bewölkung von Westen her zunehmend. In Hamburg und Schleswig-Holstein setzt im Laufe des Tages schauerartiger Regen ein. Die Temperaturen erreichen dabei nochmals bis zu 19 Grad, an der Nordseeküste rund 15 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig und dreht im Tagesverlauf von Südost auf Südwest bis West.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern zeigt sich der Sonntag wechselhaft. Nach einem heiteren Start breiten sich am Nachmittag und Abend von Westen her dichtere Wolken und örtliche Schauer aus. Die Höchstwerte liegen mit 19 bis 22 Grad über dem langjährigen Mittel, an der Küste werden 15 bis 20 Grad gemessen. Der Wind frischt teils böig auf, bleibt aber größtenteils schwach bis mäßig.