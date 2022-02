Früherer russischer Honorarkonsul: Für Versöhnung arbeiten

Hannover (dpa/lni) – Der ehemalige SPD-Politiker Heino Wiese, der sein Amt als russischer Honorarkonsul niedergelegt hat, will sich weiter für die Versöhnung zwischen Russen und Deutschen einsetzen. Er werde «im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten» weiter im Deutsch-russischen Forum arbeiten, sagte Wiese der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung» (Freitag). «Ich bin in meinem gesamten politischen Leben immer gegen jede Form von Krieg eingetreten. Und deswegen kann ich den Einmarsch in die Ukraine überhaupt nicht mehr rechtfertigen», sagte er.

Wiese betonte: «Gerade in Kriegszeiten muss man weiter reden. Gerade in Aufrüstungszeiten muss man abrüsten.» Er sei ratlos, wie der Konflikt enden werde: «Ich habe nicht im Entferntesten mit dieser Eskalation gerechnet, sondern stets gehofft, dass alle in letzter Minute die Kurve kriegen und dass das vermieden wird, was jetzt leider eingetreten ist.»

Wiese war als Honorarkonsul zurückgetreten, nachdem Russland nur wenige Stunden zuvor mit dem Angriff auf die Ukraine begonnen hatte. Der 1952 geborene Unternehmensberater war dem Bericht zufolge immer wieder als Lobbyist Russlands kritisiert worden.

