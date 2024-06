Früher Ostertermin dämpft Tourismus im April

Kiel (dpa/lno) –

Der Tourismus in Schleswig-Holstein hat im April wegen des frühen Ostertermins einen Dämpfer erhalten. 635.000 Übernachtungsgäste in den größeren Beherbergungsstätten und auf den Campingplätzen im Norden bedeuteten im Vergleich zum April 2023 ein Minus von 20,1 Prozent, wie das Statistikamt Nord am Freitag mitteilte.

Die Zahl der gebuchten Übernachtungen sank um 22,2 Prozent auf gut 2,4 Millionen. Der Ostersonntag fiel in diesem Jahr auf den 31. März. In den Monaten Januar bis April kamen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 1,0 Prozent weniger Gäste an. Die Zahl der Übernachtungen sank in dieser Zeitspanne um 1,8 Prozent.

Erfasst wurden Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten sowie Campingplätze mit zehn und mehr Stellplätzen (ohne Dauercamping). Im April 2024 waren das 3 160 geöffnete Beherbergungsstätten mit 240.000 angebotenen Gästebetten sowie 264 geöffnete Camping­plätze.