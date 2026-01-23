Frostschäden bremsen Verkehr auf Autobahn 27 aus

Achim/Langwedel (dpa/lni) –

Der Frost der vergangenen Tage hat auf der Autobahn 27 seine Spuren hinterlassen: Zwischen den Anschlussstellen Achim-Ost und Langwedel hat sich stellenweise die Fahrbahndeckschicht gelöst, teilte die Autobahngesellschaft Nordwest in Verden mit. Daher sei die zulässige Höchstgeschwindigkeit in diesem Abschnitt in Richtung Walsrode auf 100 Kilometer pro Stunde reduziert worden. Der Verkehr in Richtung Bremen ist der Autobahngesellschaft zufolge nicht betroffen.

Die Fahrbahnschäden sollen nun ausgebessert werden, sobald es die Witterung zulässt. Derzeit sei dies wegen der auch tagsüber niedrigen Temperaturen nicht möglich.