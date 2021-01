Frostiges Wetter im Norden

Schuhabdrücke sind im Schnee auf einem Gehweg zu sehen. Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Hamburg/Kiel (dpa/lni) – Zum Start ins Wochenende gibt es im Norden viele Wolken und frostige Temperaturen. Laut Deutschem Wetterdienst ist es am Freitag vor allem an der Nordsee stark bewölkt, ansonsten kann die Wolkendecke im Tagesverlauf lokal auch auflockern. In Ostholstein fällt am Vormittag noch etwas Schnee. Die Höchsttemperaturen bewegen sich um null Grad.

In der Nacht lockert es vielerorts auf. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen minus drei und minus sechs Grad. Auf den Straßen kann sich Glätte bilden.

Vorhersage DWD