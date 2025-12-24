Frostig-sonniges Weihnachtswetter im Norden

Hamburg/Schwerin/Kiel (dpa) –

An Weihnachten herrschen winterliche Temperaturen im Norden. Der Heiligabend wird zunächst bewölkt bei maximal drei bis fünf Grad. Jedoch lockert sich die Wolkendecke in Schleswig-Holstein immer mehr auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

In Mecklenburg-Vorpommern ist es mit minus 1 bis plus 2 Grad etwas eisiger. An der See kann es vereinzelt zu Windböen kommen. Nachts muss mit Frost gerechnet werden. In Schleswig-Holstein werden Temperaturen zwischen null und minus 7 Grad erwartet, in Mecklenburg-Vorpommern bis zu minus 9 Grad.

Der erste Weihnachtsfeiertag zeigt sich im Norden mit Sonnenschein. Bei Temperaturen von minus 2 bis plus 3 Grad herrscht kalt-sonniges Weihnachtswetter. An den Küsten Schleswig-Holsteins herrscht mäßiger Wind. Nachts wird es wieder frostig bei minus 7 Grad in Hamburg und minus 2 bis minus 8 Grad in Mecklenburg-Vorpommern.

Milder Ausklang der Feiertage

Am Freitag, den zweiten Weihnachtsfeiertag, bleibt es weiterhin trocken, wenn auch wieder bewölkter. Es wird etwas milder, bei Höchsttemperaturen von 5 Grad. Nachts wird es teils neblig-trüb bei null bis 2 Grad.

Auch der Samstag startet neblig-trüb, im Norden kommt es aber im Verlauf des Tages zu Auflockerungen. In Mecklenburg-Vorpommern kann es zu Regen und an den Küsten zu mäßigem Nordwind kommen. Tagsüber herrschen 3 bis 6 Grad, nachts fallen die Temperaturen um den Gefrierpunkt.