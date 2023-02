Frost und Glatteisgefahr im Norden

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Am Sonntag wird es in Hamburg und Schleswig-Holstein kalt und ortsabhängig glatt. Zu Beginn des Tages ist laut Prognosen des Deutschen Wetterdienst (DWD) leichter Frost um minus zwei Grad möglich. In Teilen Holsteins kommt es zu mäßigem Frost bei bis zu minus sechs Grad. Östlich der Nordsee erwartet der Deutsche Wetterdienst Regen und Schnee bei bis zu minus vier Grad. Hier besteht gebietsweise Glatteisgefahr durch überfrierende Nässe und Schnee. In der Nacht zum Montag kann es zeitweise zu Glätte durch überfrierende Nässe bei rund minus ein Grad kommen.