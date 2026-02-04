Frost sorgt für Probleme bei Akkuzügen

Kiel (dpa/lno) –

Der Dauerfrost im Norden sorgt aktuell für Einschränkungen bei den Akkuzügen der Nordbahn. Aufgrund witterungsbedingter Fahrzeugstörungen sei der Betrieb in den Akku-Netzen bis 11.00 Uhr eingeschränkt, teilte die Nordbahn auf ihren Internetseiten mit. Betroffen sind demnach mehrere Verbindungen, unter anderem zwischen Neumünster und Bad Oldesloe sowie zwischen Kiel und Rendsburg.

Zuvor hatte der NDR Schleswig-Holstein berichtet. Auf Anfrage des Senders teilte die Nordbahn demnach mit, dass wegen der niedrigen Temperaturen die Luftleitung der betroffenen Züge eingefroren sind und dadurch die Bremsen nicht mehr gelöst werden konnten. Demnach fällt mehr als ein Drittel der gesamten Akkuzug-Flotte der Nordbahn aktuell aus. Stattdessen fahren ersatzweise Busse.