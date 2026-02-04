Frost ist bisher kein Problem für Bestattungen

Hamburg (dpa/lno) –

Trotz anhaltender Minusgrade, trotz des Eises und Schnees läuft der Betrieb auf den Hamburger Friedhöfen bisher ohne größere Probleme weiter. Die Erdarbeiten dauerten aber wegen Eiskrusten nach Angaben der Hamburger Friedhöfe AöR etwas länger. Der Beisetzungsbetrieb sei nicht gefährdet. Bisher seien keine Beisetzungen witterungsbedingt abgesagt worden. Zu Problemen komme es erst, wenn der Boden durchfriere, was bisher nicht der Fall sei. Auf den Friedhöfen werden den Angaben zufolge die Wege von den Kapellen und Feierräumen zu den Grabstätten vorrangig geräumt und gestreut. Trotzdem gebe es auf den Friedhöfen auch Glatteis.