Frontalzusammenstoß in Midlum: Sechs Verletzte

Ein Sanitäter vor einem Rettungswagen mit der Nummer des Notrufes. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Midlum (dpa/lni) – Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in Midlum (Landkreis Cuxhaven) sind sechs Menschen verletzt worden – zwei von ihnen schwer. Eine 51-jährige sei am Dienstagnachmittag in Richtung Cuxhaven unterwegs gewesen und habe nach links abbiegen wollen, teilte die Polizei mit. Dabei habe sie einen entgegenkommenden Wagen übersehen. Beide Fahrzeuge blieben nach dem Zusammenprall stark beschädigt stehen. Die Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Landesstraße war rund eine Stunde voll gesperrt.

Mitteilung