Frontalzusammenstoß beim Abbiegen – mehrere Verletzte

Bei einem Unfall am Freitagabend werden drei Menschen verletzt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa

Großenkneten (dpa/lni) –

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Oldenburg sind mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 35-Jähriger war am Freitagabend in Großenkneten im Ortsteil Amelhausen beim Linksabbiegen mit seinem Auto frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte.

Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Fahrer und die Beifahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs zum Teil schwer verletzt, so die Polizei. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Nähere Angaben zur Unfallursache machten die Ermittler zunächst nicht.