Frontalzusammenstoß auf Landstraße: Drei Schwerverletzte

Egestorf (dpa/lni) –

Bei einem Zusammenprall zweier Autos bei Egestorf (Landkreis Harburg) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Eine 49-Jährige war mit ihrem Auto auf der L212 aus bislang unbekannten Gründen frontal in einen anderen Wagen gekracht, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntagabend mitteilte. Sie und zwei weitere Menschen im anderen Auto zogen sich schwere Verletzungen zu und mussten mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Wegen der Bergungsarbeiten war die L212 am Sonntag zwischen Garlstorf und Egestorf bis etwa 22.00 Uhr gesperrt. Weitere Details zum genauen Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.