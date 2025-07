Frontalzusammenstoß auf B206 – drei Verletzte

Hartenholm (dpa/lno) –

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 206 sind drei Insassen verletzt worden. Der Unfall passierte am Nachmittag in Hartenholm im Landkreis Segeberg, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Ursache für den Zusammenstoß war noch unklar. Alle drei Verletzten wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und dann in umliegende Kliniken gebracht – in einem Fall per Rettungshubschrauber. Die Bundesstraße war nach dem Unfall gesperrt.