Frontalunfall im Gegenverkehr – Autofahrerin stirbt

Edemissen (dpa/lni) –

Eine Autofahrerin ist bei einem Frontalzusammenprall mit einem anderen Wagen in Edemissen in Landkreis Northeim gestorben. Der Fahrer eines Lieferwagens habe zunächst die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte die Polizei mit. Der Wagen geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal in das Auto der 68 Jahre alten Frau. Sie wurde durch den Unfall in dem Wrack eingeklemmt. Ein Hubschrauber flog sie in ein Krankenhaus.

Aufgrund ihrer schweren Verletzungen starb sie einen Tag später. Der 31 Jahre alte Fahrer des Lieferwagens wurde laut Polizei bei dem Unfall leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die den Unfall am Dienstag beobachtet haben.