Frontalkollision nach Verfolgung – Beifahrer stirbt

Die Unfallstelle an der Kennedybrücke. Bei einer Verfolgungsjagd durch die Hamburger Innenstadt kam es zu dem Unfall. Fabian Höfig/NEWS5/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Unfall nach einer Verfolgungsjagd durch die Hamburger Innenstadt ist der Beifahrer des Fluchtwagens gestorben. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, ist der Fahrer des Autos schwer verletzt.

Die Polizei wollte am Morgen ein Fahrzeug kontrollieren, das den Beamten auffiel. Der Fahrer des Autos ignorierte demnach die Anhaltesignale und floh mit hoher Geschwindigkeit vor den Polizisten. Auf Höhe der Kennedybrücke überholte der Flüchtende ein weiteres Auto und zog in den Gegenverkehr. Hier kollidierte sein Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Transporter. Die beiden Insassen des Fluchtwagens wurden ins Krankenhaus gebracht, wo der Beifahrer aufgrund der Schwere seiner Verletzungen starb. Der Fahrer des Transporters wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Der Bereich zwischen der Kennedybrücke und Schmilinskystraße ist zur Unfallaufnahme gesperrt worden. Warum der Fahrer vor der Polizei floh, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt.