Frontalkollision: 27-Jährige tot, Baby überlebt

Velgen (dpa/lni) –

Bei einer Frontalkollision zweier Autos auf einer Landesstraße im Landkreis Uelzen ist eine 27-Jährige ums Leben gekommen. Ein neben ihr in einem Kindersitz gesichertes Baby sei vermutlich unverletzt geblieben, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Der 25-jährige Fahrer des Wagens erlitt bei dem Unfall am späten Donnerstagnachmittag schwere Verletzungen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge habe er kurz vor der Ortschaft Gut Oetzfelde mindestens ein Fahrzeug und einen Traktor mit Anhänger überholen wollen. Dabei sei er in Höhe des Anhängers mit dem entgegenkommenden Wagen eines 30-Jährigen kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und weggeschleudert, wie es hieß.

Die auf der Rückbank sitzende 27-Jährige wurde im Fahrzeugwrack eingeklemmt und von der Feuerwehr geborgen. Sie starb noch an der Unfallstelle im Rettungswagen. Das Baby wurde vorsorglich ins Klinikum nach Lüneburg gebracht. Der 30 Jahre alte Fahrer des anderen Autos und seine gleichaltrige Beifahrerin blieben unverletzt. Die Landesstraße 233 war bis in die Abendstunden gesperrt.