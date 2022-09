Frontaler Zusammenstoß von zwei Autos auf der B3

Burgdorf (dpa/lni) –

Bei einem frontalen Zusammenstoß von zwei Autos auf der B3 bei Burgdorf (Hannover) hat es eine schwer und eine leicht verletzte Person gegeben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam eine 38-jährige Frau auf der B3 in Richtung Celle ins Schleudern. Sie kollidierte am Montagabend mit einem entgegenkommenden Auto. Der 39-jährige Fahrer verletzte sich schwer, die Unfallverursacherin war leicht verletzt. Die B3 war knapp drei Stunden voll gesperrt. Die Höhe des Schadens betrug etwa 11.000 Euro.