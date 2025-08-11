Frontaler Zusammenstoß bei Glinde – 75-Jährige verstorben

11. August 2025 7:36
Auf der K80 kam es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 75-jährige Frau gestorben ist. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa
Glinde (dpa/lno) –

Bei einem frontalen Zusammenstoß auf der K80 zwischen Neuschönningstedt und Glinde ist eine Frau gestorben. Am Sonntagnachmittag war die 75-jährige Frau nach Angaben der Polizei aus unbekannten Gründen mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten, wodurch es zu dem Zusammenstoß kam. Sie sei noch am Unfallort verstorben. Die 44-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurde leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die K80 blieb nach dem Unfall bis ungefähr 21 Uhr gesperrt.

