Milder Winter: Kröten und Frösche sind schon unterwegs

Ein Frosch sitzt in der Sonne. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Neumünster (dpa/lno) – Die Frösche und Kröten sind wieder unterwegs. «Wegen des milden Winters hat die Wanderung in diesem Jahr einige Wochen früher begonnen», sagte Nabu-Experte Sascha Schleich. In Heide im Kreis Dithmarschen haben Naturschützer an den Hauptrouten der Amphibien bereits die ersten Hinweisschilder aufgestellt. In Itzehoe im Kreis Steinburg treffen sich Naturschützer am kommenden Freitag, um zwischen Oelixdorf und Winseldorf einen Krötenzaun aufzubauen.

Frösche, Kröten, Molche und Unken verlassen zurzeit die Winterquartiere, um sich in ihren Laichgewässern zu paaren. Nach Angaben des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) haben milde Nächte und Regen den Amphibien in diesem Jahr ungewöhnlich früh «Beine gemacht». In den Flusstälern und im norddeutschen Flachland waren sie den Angaben zufolge schon in großer Zahl unterwegs. Die Hauptwanderung habe so früh jedoch noch nicht eingesetzt, sagte Nabu-Experte Sascha Schleich. «In den kommenden Wochen steuert das Paarungsgeschehen auf seinen Höhepunkt zu.»

Der Nabu bittet Autofahrer, auch im Interesse der eigenen Sicherheit an den ausgeschilderten Amphibienwanderstrecken maximal mit Tempo 30 zu fahren. Vor allem in den Abend- und Nachtstunden sei mit starkem «Krötenverkehr» zu rechnen. Nach dem Ablaichen werden die Amphibien dann ab April in ihre Sommerlebensräume zurück wandern.

In Deutschland kämpfen Naturschützer seit langem gegen den Amphibientod auf den Straßen. Sie stellen Fangzäune auf, tragen Kröten über die Straße und legen Ersatzlaichgewässer an.