Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Foto: Gregor Fischer/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Friseure dürfen auch in Schleswig-Holstein ab 1. März wieder Kunden bedienen. Das werde die Landesregierung so umsetzen, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwochabend in Kiel nach den Beratungen von Bund und Ländern. Laut dem Beschluss von Bund und Ländern müssen die Friseurbetriebe jedoch Hygieneauflagen einhalten. Notwendig soll eine Reservierung sein. Außerdem müssen in den Läden medizinischer Masken getragen werden.

© dpa-infocom, dpa:210210-99-388186/2