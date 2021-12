Friseure begrüßen geplante Erleichterung bei 2G plus

Göttingen (dpa/lni) – Die geplante Erleichterung bei der 2G-plus-Regel verschafft auch den Friseuren in Niedersachsen Luft. «Wenn sich die Betriebe aussuchen können, ob sie mit 2G oder mit 2G plus fahren, dann ist das schon eine Erleichterung», sagte die Landesinnungsmeisterin des niedersächsischen Friseurhandwerks, Manuela Härtelt-Dören, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Diese Änderung sei ein «gutes Zeichen». Noch sei aber noch nicht absehbar, für welche Option sich die Friseure mehrheitlich entscheiden werden. Wegen fehlender Testkapazitäten unter der verschärften 2G-plus-Regel waren zuletzt bei den Betrieben im Land viele Termin-Absagen eingegangen. Für den Dezember hatte die Branche zuletzt mit Umsatzrückgängen von 30 bis 40 Prozent gerechnet.

Ein Entwurf der neuen Corona-Verordnung der Landesregierung sieht bei der 2G-plus-Regel nun Erleichterungen vor. Demnach sollen Gastronomen oder körpernahe Dienstleistungen wie etwa Friseure die Möglichkeit erhalten, auf die zusätzlichen Tests für Geimpfte und Genesene zu verzichten. Dies soll greifen, wenn nur 70 Prozent der Kapazitäten genutzt werden, beziehungsweise bei einem kleinen Betrieb nur ein Kunde und ein Mitarbeiter zusammenkommen.

Durch die bislang geltenden Abstandsregeln von 1,50 Meter in den Salons dürften die Friseure ohnehin seit eineinhalb Jahren ihre Betriebe nicht voll auslasten, sagte Härtelt-Dören. Meist würden die Geschäfte daher nur etwa mit halber Kapazität betrieben. Eine Auslastung von 70 Prozent, sofern möglich, sei daher eine kleine Verbesserung. Gleichzeitig würden Friseure aber immer noch darauf warten, ihre Betriebe wieder mit voller Kapazität betreiben zu können, machte die Landesinnungsmeisterin deutlich. «Es sind immer noch Mitarbeiter von uns in der Kurzarbeit, die gar nicht da rausgekommen sind, weil wir nicht 100 Prozent auslasten dürfen.»

Dass auch Kleinstbetriebe etwa von Solo-Selbstständigen von der Testpflicht befreit werden sollen, sei dagegen kaum eine Hilfe, sagte Härtelt-Dören. Die Friseursalons in Niedersachsen hätten im Schnitt zwei bis drei oder gar mehr Angestellte.

