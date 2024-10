Friedlicher Verlauf zweier Demonstrationen in Hamburg

Demonstration in Hamburg Frank Bründel/CitynewsTV/dpa

Hamburg (da/lno) – Bei zwei Demonstrationen sind in Hamburg Menschen auf die Straße gegangen. Ein Aufzug unter dem Motto «Frieden und Gerechtigkeit für Palästina» führte nach Angaben der Polizei vom Hachmannplatz zum Gänsemarkt. Eine Versammlung im Bereich Kreuzweg/Steindamm war unter dem Tenor «Stoppt den Genozid gegen unsere Uigurischen Geschwister in Ostturkistan» angemeldet worden. Die Polizei sprach am frühen Abend von einem friedlichen Verlauf, machte aber noch keine Angaben zu den Teilnehmerzahlen.