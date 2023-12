Friedenslicht aus Bethlehem im Landeshaus angekommen

Kiel (dpa/lno) –

Das Friedenslicht aus Bethlehem ist im Schleswig-Holsteinischen Landtag angekommen. Pfadfinderinnen und Pfadfinder brachten es am Montag in das Landeshaus. Das Licht ist ein Symbol für Frieden und Völkerverständigung. Es leuchtet in der Vorweihnachtszeit und über die Feiertage in der Eingangshalle des Landtages.

Besonders in Zeiten des Terrors gegen Israel und des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine solle das Licht alle Menschen daran erinnern, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit sei, teilte Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) mit. «Frieden fängt im Kleinen an, und er fängt bei jeder und jedem von uns an.»