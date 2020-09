Fridays for Future will in Hannover demonstrieren

Eine Demo-Teilnehmerin blanciert ein Plakat „Wald statt Asphalt“ auf dem Fuss. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archiv

Hannover/Bremen (dpa/lni) – Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future will für ihre erste Großkundgebung in Hannover seit Ausbruch der Corona-Pandemie heute Tausende Menschen auf die Straße bringen. An acht Stellen auf dem Cityring in der Innenstadt sind Veranstaltungen geplant. Die Polizei warnte vor erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zwischen 10.00 und 18.00 Uhr. Angemeldet worden waren 20 000 Teilnehmer, aber ein Sprecher der Ortsgruppe Hannover rechnete am Donnerstag eher mit rund 8000.

Fridays for Future nennt die Veranstaltung am Freitag einen «globalen Klimastreik». Es soll um die EU-Klimapolitik, einen Ausstieg aus der Kohleenergie bis 2030 und eine sozial-ökologische Wende gehen – auch in Osnabrück, Göttingen, Oldenburg, Braunschweig und Wolfsburg sind Aktionen angekündigt. In Bremen werden 3000 bis 6000 Demonstranten erwartet.

Im vergangenen Jahr hatte Fridays for Future mehrere Male weltweit koordinierte Klimagroßproteste abgehalten. Allein in Deutschland hatten sich daran jeweils mehrere Hunderttausend Menschen beteiligt. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie hatten die Schwedin Greta Thunberg und andere Klimaaktivisten vor allem im Internet für ein stärkeres Handeln gegen die Klimakrise demonstriert. Aktionen etwa vor dem Berliner Reichstag gab es zwar, sie blieben aber die Ausnahme.

