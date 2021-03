Fridays for Future: Schriftzug fordert «Wir alle für 1,5 °C»

Hamburg (dpa/lno) – Mit einer spektakulären Aktion demonstrieren die Aktivisten von Fridays for Future in Hamburg für mehr Klimaschutz: Seit Freitagfrüh tragen die Umweltschützer die Worte «Wir alle für 1,5 °C» auf die Mönckebergstraße auf, teilten die Organisatoren mit. Gegen Mittag soll der Schriftzug fertig sein. Die weißen Buchstaben auf grünem Grund sind sechs Meter hoch, insgesamt erstreckt sich die Botschaft auf Hamburgs bekanntester Einkaufsstraße parallel zur Petri-Kirche auf 60 Metern Länge. Die Aktivisten wollen so ein unübersehbares Zeichen zur Einhaltung der im Pariser Klimaabkommen festgelegten 1,5-Grad-Grenze setzen.

«Unser Schriftzug ist in schwierigen Pandemiezeiten ein buntes und wichtiges Signal an alle Hamburgerinnen und Hamburger. Er soll mitten in der Innenstadt zeigen, dass wir die Klimakrise und die unbedingt nötige Begrenzung der Erderhitzung auf 1,5 °C nur gemeinsam bewältigen können», sagte Sprecherin Annika Rittmann. Die



Aktion erfolge in enger Absprache mit der Black Community Foundation aus Hamburg, die fortan auch Teil des Bündnisses von Fridays for Future ist. Die Kooperation sei besonders wichtig, um den von der



gleichnamigen Black-Lives-Matter-Bewegung in den USA aufgetragenen Schriftzug mitzudenken.

