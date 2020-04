Fridays for Future plant digitalen Klimastreik

Demonstranten bei einer vergangenen «Fridays for Future»-Aktion in Hannover. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Die Klimabewegung Fridays for Future will heute trotz der Corona-Krise eine Protestaktion in Hannover und einen «Netzstreik fürs Klima» veranstalten. Während bei den Klimademonstrationen in der Vergangenheit Tausende junge Leute auf die Straße gingen, findet die Veranstaltung dieses Mal hauptsächlich online statt, wie Lou Töllner, Sprecherin von Fridays for Future in Hannover, ankündigte.

In der Mittagszeit sollen Schilder und Banner bei einer «Demonstration ohne Teilnehmende» am Trammplatz vor dem Neuen Rathaus abgelegt werden – mit gebührendem Abstand, wie Töllner betont. Wer mitdemonstrieren will, könne zudem einem Livestream mit Redebeiträgen lokaler Bündnispartner und musikalischen Einlagen folgen.

