Fridays for Future demonstriert für Pariser Klimaabkommen

Hamburg (dpa/lno) – Zum fünfjährigen Bestehen des Pariser Klimaabkommens wollen die Aktivisten von Fridays for Future heute (12 Uhr) wieder für mehr Klimaschutz demonstrieren. Mit einer «Galerie des Scheiterns» wollen sie auf dem Rathausmarkt «auf die klimapolitischen Verfehlungen in Deutschland, Europa und Hamburg» aufmerksam machen. Die Aktivisten fordern erneut die Einhaltung des von der Bundesregierung in Paris unterzeichneten 1,5-Grad-Ziels. Parallel dazu überreichen die Parents for Future einen symbolischen Eiffelturm an Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit.

Am Abend wollen sich die Klimaaktivisten bei einer Mahnwache mit Menschen solidarisieren, die schon jetzt weltweit unter den Folgen der Klimakrise leiden.

