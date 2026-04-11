Freundliches Wochenende in Niedersachsen und Bremen erwartet

Hannover (dpa/lni) –

Die Menschen in Niedersachsen und Bremen können sich auf ein überwiegend sonniges Wochenende freuen. Hochdruckeinfluss sorge für ruhiges Wetter im Nordwesten der Republik, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Der Tag bringt demnach längere sonnige Phasen mit sich. Im Bereich der Ems kann es später auch vereinzelt zu Regen kommen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 19 Grad. Auf den Inseln und im Harz zeigt das Thermometer maximal 15 Grad. In den höheren Lagen können mit geringer Wahrscheinlichkeit starke Windböen auftreten.

In der Nacht zu Sonntag fallen die Temperaturen auf 7 Grad. Begleitet wird dies von Wolken und Regen. Im Tagesverlauf wendet sich das Wetter und zeigt sich erneut von seiner sonnigen Seite. Höchsttemperaturen liegen auf dem Festland bei 16 Grad. Auf den Inseln wird es bei maximal 12 Grad voraussichtlich etwas kühler.