Freundliches Wetter in Niedersachsen

Hannover (dpa/lni) –

Morgennebel, blauer Himmel, sonnig – und kalt: Das Wetter in Niedersachsen zeigt sich zur Wochenmitte herbstlich, aber freundlich. Ein Hoch über Deutschland bestimmt das Wettergeschehen in Niedersachsen und Bremen, teilte der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mit. Vormittags ist es anfangs lokal noch neblig, tagsüber vielfach heiter mit lockeren Quellwolken und trocken. Die Höchstwerte sollten zwischen 15 und 18 Grad liegen.

Für die Nacht zum Donnerstag kündigte der Wetterdienst geringe Bewölkung oder einen klaren Himmel an, später wird es im Nordwesten teils wolkig, örtlich kann es Nebel geben. Die Tiefstwerte sollen auf Helgoland 14 Grad erreichen, im übrigen Land zwischen 2 und 9 Grad, im Süden ist sogar stellenweise leichter Frost in Bodennähe möglich. Der Donnerstag wird dann heiter, vorübergehend wolkig und meist trocken, die Temperaturen steigen auf 16 bis 20 Grad.

In der Nacht zum Freitag ziehen einige Wolkenfelder durch, es bleibt aber trocken. Von Ost nach West soll es sich auf 3 bis 7 Grad abkühlen. Der Freitag werde dann erneut teils freundlich, im Nordwesten gebe es dichtere Wolken, es bleibt aber trocken – bei Höchstwerten von 16 bis 20 Grad.