Freundliches Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein

Raps blüht bei blauem Himmel auf einem Feld bei Kiel. Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild

Hamburg/Kiel (dpa/lno) – Am Mittwoch ist in Hamburg und Schleswig-Holstein mit freundlichem Wetter und Sonnenschein zu rechnen. Im Tagesverlauf sind ein paar Quellwolken möglich, aber es bleibt trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mitteilte. An den Küsten können am Nachmittag vereinzelt stärkere Böen auftreten.

Auf den Nordseeinseln werden Temperaturen um 11 Grad, im Herzogtum Lauenburg bis 16 Grad erwartet. In der Nacht zu Donnerstag bleibt es laut DWD trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 5 bis 8 Grad.