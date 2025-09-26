Freundliches Herbstwochenende erwartet – bis zu 20 Grad

Hamburg/ Kiel/ Schwerin (dpa) –

Im Norden Deutschlands lockert das Wetter am Wochenende auf. Die Sonne scheint durch die Wolken und beschert den Menschen ein schönes Herbstwochenende. «Zum Sonntag wird es zunehmend freundlicher», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Am Freitag soll es in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern laut DWD allerdings noch grau bleiben. Viele Wolken sollen im Norden Deutschlands den Himmel bedecken, und es können vereinzelt auch ein paar Tropfen Regen fallen. Deswegen wird es demnach auch etwas kühler bleiben, bei ungefähr 16 Grad. Auch an den Küsten bleibe es frisch. An den Stränden sei sogar mit stürmischen Windböen zu rechnen.

Die Temperaturen gehen hoch

Die Temperaturen sollen nach Angaben des DWD zum Beginn des Wochenendes steigen. Bis zu 18 Grad können am Samstag erreicht werden. Außerdem sollen im Laufe des Tages die Wolken der Sonne Platz machen. Spätestens am Nachmittag scheine im Norden überwiegend die Sonne, im Osten wird es dabei am freundlichsten. Auch der Wind an den Küsten nehme ab.

Am Sonntag soll es noch ein wenig wärmer werden. An einzelnen Orten können sogar 20 Grad erreicht werden. Zudem soll der Ruhetag laut DWD von Sonnenschein dominiert werden. Am Himmel sollen nur einzelne Quellwolken die Sonne blockieren. Der Wind an den Küsten bleibe an diesem Tag ruhig. Damit eignet sich der Sonntag perfekt zu einem herbstlichen Ausflug an die Küsten Norddeutschlands.