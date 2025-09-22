Freundliches Herbstwetter zum Wochenstart im Norden

Der Herbst zeigt sich zum Wochenstart in Norddeutschland von seiner schönen Seite. (Archivbild) Ulrich Perrey/dpa

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Nach einem sommerlich-warmen Wochenende im Norden können zum Wochenstart die Übergangsjacken ausgepackt werden. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) liegen die Höchstwerte am Montag bei 15 bis 17 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, an den Küsten teils frischer Nordwestwind. «Grundsätzlich bereiten wir den goldenen Oktober vor», sagte ein DWD-Sprecher in Hamburg mit Blick auf die kommenden Tage.

Auch Mecklenburg-Vorpommern startet freundlich in die Woche: Am Montag bleibt es dort überwiegend trocken bei Höchstwerten um 16 Grad. Vor allem an der Küste zeigt sich die Sonne; der Wind weht schwach bis mäßig, an der Ostsee auch frisch. In der Nacht sinken die Werte auf 8 bis 5 Grad, an der See auf rund 10 Grad.

Freundliches Herbstwetter

Am Dienstag ist es im Norden wechselnd bis heiter, an den Küsten sind örtlich Schauer möglich. Die Temperaturen erreichen 15 bis 18 Grad, nachts kühlt es im Binnenland teils bis auf 3 Grad ab.

Der Mittwoch bringt laut DWD vielerorts freundliches Herbstwetter. In Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bleibt es meist trocken. Mit 16 bis 18 Grad bleibt es kühl, an der Küste frischt der Wind aus Nordost spürbar auf.