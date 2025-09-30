Freundliches Herbstwetter im Norden

Hamburg (dpa/lno) –

Die Menschen in Norddeutschland können sich in den kommenden Tagen auf überwiegend freundliches Herbstwetter einstellen. Lediglich an der Ostsee ziehen am Dienstag noch leichte Schauer durch, sonst bleibt es überwiegend heiter und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Die Temperaturen erreichen 15 bis 18 Grad.

In der Nacht zu Mittwoch ist es überwiegend klar, im Binnenland sinken die Temperaturen auf 5 bis 1 Grad ab. Örtlich kann es leichten Bodenfrost geben. An der Küste liegen die Tiefstwerte bei bis zu 12 Grad.

Am Mittwoch bleibt es heiter und trocken mit Höchstwerten von etwa 16 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen erneut auf 5 bis 1 Grad, an der See auf rund 8 Grad.

Der Donnerstag zeigt sich dann überwiegend sonnig bei 14 Grad auf Helgoland und bis zu 17 Grad in Hamburg. In der Nacht zu Freitag bleibt es klar, stellenweise tritt in Ostholstein und Hamburg leichter Bodenfrost auf.

Am Freitag scheint zunächst noch die Sonne, ehe sich von der Nordsee her dichtere Wolken bemerkbar machen. Im Verlauf des Tages gibt es Regen, die Temperaturen liegen zwischen 14 Grad in Nordfriesland und 16 Grad in Hamburg und Lübeck.