Freundlicher Wochenstart mit viel Sonnenschein

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Die Woche startet im Norden freundlich. Am Montag bleibt es überwiegend sonnig und trocken bei Höchstwerten von 1 bis 3 Grad. Auch die Nacht zum Dienstag wird laut Deutschem Wetterdienst (DWD) klar und trocken. Die Tiefstwerte liegen bei minus 1 bis minus 6 Grad. In Mecklenburg-Vorpommern kann es vereinzelt glatt werden.

In Hamburg und Schleswig-Holstein zeigt sich der Dienstag mit viel Sonne und ohne Regen, gebietsweise ist es etwas bewölkt. Die Maximalwerte steigen auf bis zu 2 Grad in Hamburg und 3 Grad auf den Inseln. In Mecklenburg-Vorpommern wird es noch sonniger. Die Höchsttemperaturen liegen hier zwischen 0 und 2 Grad.

In der Nacht auf Mittwoch zieht von Norden her Hochnebel auf, der sich über Hamburg und Schleswig-Holstein ausbreitet. Die Tiefstwerte sinken auf minus 2 Grad an den Küsten und minus 6 Grad im Herzogtum Lauenburg. In Mecklenburg-Vorpommern wird es bei einer wolkenlosen Nacht kühler mit Tiefstwerten von minus 3 bis minus 7 Grad.

Auch der Mittwoch wird heiter mit viel Sonne und ein paar Wolken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 0 Grad in Hamburg und Schleswig-Holstein sowie zwischen minus 1 und 1 Grad in Mecklenburg-Vorpommern. An den Küsten kann es zu einem teils frischem und starkem Ostwind kommen.