Freundlicher Wochenstart im Norden erwartet

Vorwiegend trocken mit einem Mix aus Sonne und Wolken beginnt die Woche an den deutschen Ostseeküsten. (Symbolbild) Stefan Sauer/dpa

Hamburg (dpa) –

In Hamburg und Schleswig-Holstein beginnt die Woche mit freundlichem Wetter. Während am Sonntag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vor allem im Osten sonniges Wetter herrscht, ziehen am Montag vereinzelt Wolken auf. Doch aufgrund einer Hochdrucklage bleibt es vorwiegend trocken, wie der DWD mitteilt. Nur im Westen Schleswig-Holsteins könne es zu Schauern kommen.

Am Montag zeigt sich der Himmel teils bewölkt, an der Nordsee kann es vereinzelt regnen. Die Höchstwerte erreichen an den Küsten 16 Grad, in Hamburg 18 Grad. Auch in der Nacht zum Dienstag bleibt es den Angaben nach an den Küsten stellenweise regnerisch – die Temperaturen fallen auf 6 bis 8 Grad. Ein schwacher Wind weht aus Südost bis Ost.

Am Dienstag steigen die Temperaturen dem DWD zufolge erneut auf bis zu 16 Grad. Der Tag bleibt leicht bewölkt und meist trocken. In der Nacht zum Mittwoch kühlt es auf 3 bis 7 Grad ab, im Binnenland droht Bodenfrost. Am Morgen kann es zu Nebelfeldern kommen. Der Mittwoch, der den Oktober einläutet, bringt Temperaturen um 16 Grad und schwache Winde aus östlicher Richtung.

Ausblick im Nordosten

In Mecklenburg-Vorpommern ziehen in der Nacht zum Montag einzelne Wolkenfelder auf. Die Temperaturen fallen voraussichtlich auf 5 bis 9 Grad, meldet der DWD. Am Montag wird es heiter bis wolkig, bei Höchstwerten von bis zu 18 Grad. Ein schwacher Südost- bis Ostwind sorgt für überwiegend trockenes Wetter.

In der Nacht zum Dienstag kühlt es auf 4 bis 9 Grad ab, an den Küsten bleibt es mit bis zu 11 Grad etwas milder. Am Dienstag steigen die Temperaturen auf 14 bis 17 Grad, örtlich kann es regnen. Ein zeitweise mäßiger Ostwind begleitet den Tag. Laut DWD führt er dazu, dass es im Land etwas kühler bleibt als im benachbarten Schleswig-Holstein.

Die Nacht zum Mittwoch bleibt ähnlich kühl, am Morgen können sich Nebelfelder bilden. Zum Oktoberstart am Mittwoch erwartet der DWD viel Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen 14 bis 16 Grad.