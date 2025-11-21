Freundlicher und frostiger Start ins Wochenende

Hannover/Bremen (dpa) –

Nach einer frostigen Nacht bleiben die Temperaturen am Freitag erst einmal niedrig. Am Morgen kann es gebietsweise noch frostig sein, überwiegend wird es aber freundlich und sonnig, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Gewarnt wird vor Glätte bei Bremerhaven. An der Küste kann es zu einzelnen Regen- und Schneeschauern kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 Grad im Harz und 6 Grad auf den Ostfriesischen Inseln.

In der Nacht zum Samstag wird es wieder frostig bei Tiefstwerten zwischen -1 und -7 Grad. Der Himmel bleibt klar oder etwas bewölkt. Am Samstag ist mit weniger Sonnenschein und etwas mehr Wolken zu rechnen, besonders in Richtung Nordwesten. An der Küste kann es einzelne Schauer geben. Die Höchstwerte liegen bei 1 bis 6 Grad.

Am Sonntag zeigt sich dann ein Ost-West Kontrast: Ab Mittag machen sich Niederschläge vom Westen aus breit, es kann zu Schnee und Schneeregen kommen. Im Osten bleibt es dagegen freundlich. Die Temperaturen steigen auf bis zu 2 Grad im Binnenland und 4 bis 5 Grad auf den Inseln. In der Nacht auf Montag dürfte es dann zunehmend zuziehen, die Temperaturen bleiben deshalb bei um die 0 Grad. Der Wind bleibt das Wochenende über schwach bis mäßig. An der Küste kann es am Sonntag vereinzelt zu Sturmböen kommen.