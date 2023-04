Freundlicher Frühlingstag erwartet

Bremen/Hannover (dpa/lni) –

Die Menschen in Niedersachsen und Bremen erwartet am Donnerstag ein vorwiegend freundlicher Tag. Nachdem es morgens auf dem Festland bei Temperaturen zwischen minus einem und minus fünf Grad noch leicht frostig ist, wird es vormittags und im weiteren Tagesverlauf verbreitet freundlich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei steigen die Temperaturen auf 11 bis 14 Grad an, auf den Inseln auf neun Grad. Zeitweise ziehen dichte Wolken vorüber und im Emsland regnet es am Nachmittag. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost.

In der Nacht zu Freitag ziehen westlich der Weser starke Wolken auf und es regnet vereinzelt, teils bleibt es klar. Die Temperaturen sinken auf den Inseln auf bis zu fünf Grad und im Wendland und im Harz auf minus ein Grad. Dort wird es bis zum Freitagmorgen leicht frostig, hieß es weiter.