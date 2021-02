Freundliche Wochenmitte in Hamburg und Schleswig-Holstein

Ein Mann und eine Frau sitzen bei Sonnenschein an der Außenalster auf einer Bank. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Ein paar hohe Wolkenfelder können das Wetter nicht trüben: Der Mittwoch in Hamburg und Schleswig-Holstein wird freundlich und sonnig. «Die Temperaturen sind für diese Jahreszeit sehr mild», sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwochmorgen. Demnach liegen die Höchstwerte in Hamburg heute bei 19 Grad, im nördlichen Teil Schleswig-Holsteins an der dänischen Grenze bei 10 bis 12 Grad. Es bleibt trocken, der Wind weht an der See frisch.

Die Nacht zum Donnerstag wird laut Vorhersage zwar deutlich kühler als der Tag, Frost spielt allerdings keine Rolle. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 Grad in Lauenburg und 9 Grad in Flensburg. Auch in der Nacht bleibt es trocken.

Für die kommenden Tage rechnet der DWD zwar mit einem Temperaturrückgang, es bleibt aber weiterhin mild. «Einen Wintereinbruch wird es nicht geben», sagte die DWD-Meteorologin. Zum Wochenende hin ist gebietsweise Regen möglich.

