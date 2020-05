Freude über Wiedereröffnungen der Zoos in Niedersachsen

Hannover (dpa/lni) – Die Öffnung von Zoos in Niedersachsen hat am Mittwoch vielerorts für großen Andrang und viel Freude gesorgt. «Wir haben heute Morgen schon sehr viele fröhliche Gesichter von Kindern gesehen», sagte Yvonne Riedelt vom Zoo in Hannover. Der Neustart sei für viele Besucher auch emotional. «Bei unseren Stammgästen habe ich die eine oder andere Träne entdeckt», sagte Riedelt.

Nachdem klar war, dass der Zoo wieder öffnet, gab es ihren Angaben nach im Netz einen Ansturm auf die Eintrittskarten. «Gestern Abend ist unser Server abgeschmiert», sagte Riedelt. Tagestickets sind für den Zoo nur im Internet erhältlich. Auch wer eine Jahreskarte hat, muss vorher online ein bestimmtes Besuchszeitfenster buchen. Am ersten Tag sollten höchstens 2000 Besucher eingelassen und die Kapazität angepasst werden, wenn sich alles eingespielt habe.

Auch am Tierpark Essehof gab es am Morgen Andrang. «Wir hatten gleich morgens zur Eröffnung eine kleine Schlange», sagte Julia Germer für den kleinen Zoo in der Gemeinde Lehre (Kreis Helmstedt). Die Freude über die Eröffnung sei im Team und bei den Besuchern deutlich spürbar gewesen. Vorerst gilt eine Zugangsbegrenzung auf 1000 Besucher. Auf dem weitläufigen Gelände sei das aber kein Problem, sagte Germer. Das Telefon steht ihr zufolge nicht still, weil sich die Gäste vorab informieren wollen, was bei einem Besuch zu beachten ist. Auch andere Tierparks wie etwa in Osnabrück und Braunschweig wollten nach der mehrwöchigen Schließung am Mittwoch wieder öffnen.

Zoo Osnabrück zu Corona

Tierpark Essehof

Zoo Braunschweig zur Wiedereröffnung

Zutrittsberechtigungen zum Zoo Hannover